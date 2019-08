Uomo trovato morto in un appartamento in Viale Monza a Milano

Il cadavere di un uomo e' stato trovato nella notte tra il 5 e il 6 agosto in un appartamento sito in viale Monza 101. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo presentava lesioni compatibili con quelle provocate da arma bianca. Il 118 è interventuo alle quattro e mezza circa, inviando prima l'ambulanza e poi l'automedica. Sfortunatamente si è solo potuto constatare il decesso dell'uomo, che dimostra all'incirca 30 anni, probabilmente di origini egiziane. Sul posto e' arrivata anche la Polizia di Stato che ha avviato le indagini e ha confermato che l'uomo è stato ucciso a coltellate.

Si chiamava Milad Gerges, era incensurato e con regolare permesso di soggiorno in Italia. Almeno tre le ferite, all'altezza del collo, sferrate dopo una lite all'interno dell'abitazione. A chiamare i soccorsi, intorno alle 4, sono stati alcuni vicini di casa allarmati per le urla che arrivavano dall'appartamento. All'arrivo della polizia il corpo del 30enne era riverso sul ballatoio, non lontano è stato trovato il coltello sporco di sangue. Su alcune persone, conoscenti della vittima, presenti in casa si stanno concentrando le indagini della squadra Mobile. La posizione di alcuni sospetti è ora al vaglio degli inquirenti.

Fermato ieri in tarda serata un cittadino egiziano del 1972, regolare sul territorio nazionale, indiziato del delitto di omicidio nei confronti del connazionale Milad Gerges.