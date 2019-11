Nuovi pozzi e scuole in Mali, serata di beneficenza all'hotel de Milan

di Mrs. Lina Smith



La motivazione è di quelle serie: nuovi pozzi e scuole in Mali. Anche se basterebbe andare nella nostra periferia per accorgersi della povertà in cui versano tante famiglie. Ma tant'è aiutare gente vicino non fa fino come dare una mano a chi sta a chilometri di distanza. Detto questo al prestigioso hotel de Milan è andata in scena la mega festa (appunto, con scopi umanitari, il ricavato tutto in beneficenza) dal titolo impegnativo, Grande Gatsby, organizzata dalla fantasiosa Daniela Bertazzoni, imprenditrice, a capo dell'albergo di via Manzoni e presidente di IN-Vita Onlus. Che sia Halloween o carnevale ecco un'altra occasione per mascherarsi, agghindarsi, sfoggiare abiti. In questo caso, lo stile anni Venti era d'obbligo e le signore della Milano bene non hanno resistito al richiamo di quella moda da flapper girls, "ragazze" maliziose e provocanti. Qualcuna con i capelli alla garçonne o con il nastro sulla fronte, altre con lunghi bocchini. Insomma perfette. Frange, paillettes e piume di struzzo di mille colori si muovevano al ritmo del Charleston più sfrenato. Nessuno riusciva a resistere al ritmo e tutti hanno dato il meglio sulla pista.



Cena a base di riso, salmone e piatti per vegetariani e vegani. Impeccabile il servizio come si conviene a un luogo raffinato come il Milan.



Invitati anche gli ospiti dell'hotel. Tanti i vip più o meno conosciuti. Chi televisivo e chi in televisione pagherebbe per andarci. Nicola Porro con la moglie. Laura Morino con il marito Adriano Teso. Roberto Spada in tenuta da commercialista. Ernesto Mauri, in smoking con camelia bianca, il più elegante di tutti. Batteva anche le femmine per stile e portamento. In una parola, un figo.