Al Pitti Immagine Uomo il peggio di Milano: tra buyers, lecchini e ministri

di Mrs Lina Smith

L'attacco politico è stato chiaro. Dario Nardella, sindaco di Firenze ha criticato duramente l'andazzo del governo sempre in lite. "Bisogna essere uniti", ha letto sul papiro del suo lungo discorso. Alberto Bonisoli, ministro della Cultura in carica, lombardo doc, ha impercettibilmente applaudito lo stesso, alla fine. Gesto meccanico di educazione. L'occasione è stata l'inaugarzione del Pitti Immagine Uomo, la fiera del vestire maschile più importante al mondo. Per non dire che Milano, sul tema moda uomo, è perdente su tutti i fronti, con un caledario miserrimo (che se non ci fosse Armani a salvare capre e cavoli, potrebbe tirare giù la serranda) Claudio Marenzi, presidente di Confindustria Moda ha detto che si deve pensare a una settimana italiana, 4 giorni Firenze, 4 Milano. Meglio buttare la polvere sotto il tappeto. Al tavolo dei relatori anche Carlo Sangalli. E che ci fa a Firenze? Parla del punto di vista di Confcommercio e di stile italiano. Mah.

La Sala dei Cinquecento, una meraviglia delle meraviglie ha ospitato una marea di milanesi tra giornalisti, pr, buyerse e personaggi vari del settore del fashion system. Freccia rossa nel tragitto Milano Firenze bombato a tutte le ore. La spocchiosa e sinistrorsa stampa della moda ridacchiava di Bonisoli. Così, senza manco ascoltarlo. "Ah, quando c'era Franceschini!!!". Dimenticando che il giorno prima la Lega aveva conquistato Ferrara. Bonisoli, in compenso, ha fatto un lungo e articolato discorso toccando tanti punti a cominciare dal rapporto sempre più forte tra moda e cultura. Non ha mai letto a dispetto degli altri che, senza uno straccio di foglio, non sarebbero stati in grado di spiaccicar parola. Eppure era criticato con bocca storta da gente che vive per il vestire, per farsi mandare a casa i regali dalle aziende di moda (pena non scrivere una riga) lecchini con i potenti, pseudoacculturati che fuori dal contesto modaiolo sono dei signor nessuno. Peccato che tornino tutti a Milano.