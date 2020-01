Berlusconi lascia la Pascale. La nuova fiamma? Anche lei napoletana...

I milanesi vip? In vacanza a Cortina. Silvio-Pascale: è rottura

La befana s’è portata via le feste ma i vip de noantri hanno ancora i lustrini tra i capelli.

I milanesi hanno scelto di scatenarsi oltre i confini del regno, puntando sulle località montane più famose o le spiagge maldiviane più bianche e assolate.

Cortina, quest’anno, al top. Che sia già l’aria da Olimpiadi ad attirare i personaggi da rotocalco? Chi conta davvero si inmortalava nella perla delle Dolomiti. Altroché Sankt Moritz, ormai sinonimo di Baggina. Dalle Tofane a Cinque Torri è stato un unicum di foto sui social. E le feste di sprecavano. Da quella mega di Gianluca Vacchi che poche ore prima sculettava in costume da bagno all’aperto per poi tuffarsi in una grande vasca idromassaggio (fantastico il tempo ma lui l’avrebbe fatto lo stesso, anche in mezzo a un uragano) a quella di Ligabue.

Rincorsa all’invito per essere tra gli eletti dello Sci 18 baita dove sono ammessi solo quelli di sangue blu e industriali dello zoccolo duro dell’economia nostrana. Fantastica la kermesse modaiola da Franz Kraler, il re delle boutique cortinesi. Etro number one, capitanata da un ubiquo Carlo Mengucci che per la casa di moda milanese una ne fa, cento ne pensa e mille ne organizza. A Cortina anche Alfonso Signorini e Domenico Zambelli. E pure Andrea Della Valle e Pierferdinando Casini. Tra i politici anche Daniela Santanché che ha scelto serate low profile in famiglia con mamma e il fidanzato Dimitri d’Asburgo. Al massimo delle gran cantate in karaoke.

Alle Maldive Vincenzo Novari. Ma anche Jo Squillo, Federica Panicucci impegnatissime a fotografarsi in bikini.

Ma le feste han portato le vere notizie top. Silvio Berlusconi ha lasciato la Pascale. La nuova è una parlamentare, anche lei napoletana di Portici, Marta Fascina.