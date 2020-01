Milano, Giulia Ligresti torna con la sua collezione "Love"

di Mrs. Lina Smith



“E’ il fil rouge della mia vita l’amore, mi ha accompagnato nei momenti belli e bruti, è ciò che porta avanti ogni momento”. Giulia Ligresti parla di amore presentando la sua collezione che, guarda caso, s’intitola LOVE. “L’amore mi ha seguito sempre quando tutto era difficile, c’è una parte importante di me in ogni pezzo. Il messaggio è che bisogna non avere rabbia, guardare sempre avanti , al futuro e non lasciarsi mai distruggere”. La prima mostra personale di Giulia Ligresti è un inno all’amore battuto nel ferro. E’ la Galleria Glauco Cavaciuti a ospitare la nuova collezione dell’imprenditrice. LOVE, l’amore per la vita, l’amore per i propri cari, l’amore passionale. Giulia Ligresti celebra l’amore in tutte le sue forme attraverso una collezione di oggetti di design, interamente realizzati a mano. Le sedute, le consolle, i divanetti, i tavoli e le sculture, realizzati in ferro, alluminio, ottone e bronzo, elementi della terra e preziosi velluti, rappresentano l’imprevedibilità dell’amore.



“LOVE è dirompente, è una necessità. E’ il mio modo di cristallizzare in oggetti senza tempo l’amore che mi ha travolta e ispirata negli anni, consentendomi di affrontare le sfide più importanti. Sono in ferro, bronzo, resistenti e forti come mi sento io. Materiali non morbidi, indistruttibili che mi rappresentano al meglio”. Una passione che ha avuto da sempre, “non è stato il carcere che mi ha portata verso l’arte”. Al mondo del design di interni si è avvicinata nel 2018, con una collezione di arredi nata dalla collaborazione con lo studio di architettura Silvia Porro Architects e presentata nell’ambito della Milano Design Week alla Galleria Rossana Orlandi. In quell’occasione, la designer ha iniziato a esplorare il tema dell’amore, attraverso un’esperienza creativa che si è arricchita di diversi capitoli negli anni a seguire: sono nate così le collezioni “Go Sit On”, “Imperfect Love” e “Pop”. E’ bello vederla, sorridente e contenta tra parenti e amici arrivati a salutarla in Galleria. Lionella e Paolo Ligresti, Stefania Brandinarte, Laura e Adriano Teso, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Canio Mazzaro, Alessandra De Marco, Roberta Ruiu, Filippo Cirulli, Annamaria Bernardini De Pace.



L’affetto è quel conta perché ciò che ha vissuto Giulia è stato a dir poco tremendo eppure è l’esempio che si può continuare. “Ciò che è accaduto a me non deve succedere a nessuno, mai più”. Assolta dalle accuse di falso in bilancio e aggiottaggio nel caso Fonsai annullando il patteggiamento e 62 giorni di carcere, oggi si avvera un sogno e Giulia guarda a orizzonti lontani. A quelle importanti esperienze umanitarie condotte negli anni tra India, Afghanistan e Gaza, dai bambini della Vanaprastha Children’s Home a sud di Bangalore. La vita va avanti.