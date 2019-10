I Berlusconi tra mostra e hi tech. Destini incrociati e folla vip

Lei cerchietto nero con piume in testa, molto Anni Venti. Lui microfono ad archetto alla maniera di Steve Jobs. Lei abitino con volants sul fondo, spruzzato di lamè. Lui maglietta nera e jeans. I giovani Berlusconi, Luna e Billy, figli di Paolo, ramo cadetto della grande family, si cimentano ed esplorano varie discipline. Il lato rosa ha l’arte nel sangue e, alla Fondazione Maimeri, ha tagliato il nastro della prima personale. “Luna Nuova” è il titolo della mostra dove sono esposti i quadri in bianco, nero e sfumature grigie (come la vita) ammirati da oltre duecento persone pronte a selfare per immortalare l’attimo. Billy invece, si è lanciato anima e corpo in un'avventura tecnologica in odore di futuro prossimo. Nasce Igoodi, la prima fabbrica italiana di avatar, una piattaforma che consentirà di inserire una scansione molto realistica di se stessi in diversi contesti virtuali. In soldoni, si puo' diventare protagonisti di un videogioco, provarsi un vestito direttamente dal e-commerce e magari mandare il tuo avatar dal dottore al posto tuo. Anche in questo caso, alla presentazione organizzata nella galleria Meravigli, sotto Il Giornale, hanno fatto a gara per esserci. Se da Luna erano presenti Ennio (padre) e Massimo (figlio) Doris e Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia, da Billy non potevano mancare Adriano Galliani e Alessandro Ermolli. Se da una parte c’era Mario Lavezzi, dall’altra Paolo Ligresti. E poi le presenze fisse: papà Paolo era al fianco di Luna ad accogliere gli ospiti, attento che tutto fosse perfetto; emozionatissimo da Billy, quasi commosso mentre teneva il suo speech. E poi Alessandro Sallusti, Andrea e Elisabetta Favari, l’immancabile e perenne ex fidanzata di Paolo, Katia Noventa fotografatissima con Luna mentre ha ripreso tutto il discorso di Billy con il telefonino. I fratelli Luna, Billy e Alessia, si sono sostenuti a vicenda a entrambi gli eventi. Ma straordinario è stato lo zio Silvio che ha voluto essere presente a momenti così importanti per i due nipoti. Da Luna con la Pascale (in nero), da Billy con la figlia Barbara. Ma tanto, ciò che contava, era che ci fosse lui.