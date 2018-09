Il caldo uccide la fashion week: vip imbottigliati e con l'ombrello

di Mrs. Lina Smith

La moda invade Milano. Va ovunque e ovunque intasa. Che sia una fabbrica dismessa in periferia o un palazzo del centro, le strade sono interrotte, il traffico immobile, il nervosismo alle stelle. E’ accaduto anche in corso Magenta dove si stava svolgendo il defile di Lella Curiel. La Casa degli Antellani, quella meraviglia nel cui giardino trova posto la vigna di Leonardo che Sforza gli regalò mentre lavorava all’Ultima Cena, è stato il luogo magico della sfilata più chic della settimana. Fa niente se fuori strombazzavano come i matti, tra tram fermi e auto che cercavano di fare inversione pur di uscire da quel budello. Dentro ci stavano i vip, scesi dalle loro auto con autista, tanto per confermare che tutto è cambiato per cambiare nulla. Ma tant’è, si sono divertiti non poco. Quelli all’ombra, però. Perché quelli al sole, un sole cocente da 40 gradi, sono usciti distrutti, accaldati nonostante ombrelli dati alla rinfusa, blando tentativo di ripararsi. Non hanno avuto problemi da calura estiva Melania Rizzoli che sfoderava i suoi magici sorrisi, né Renata Polverini (arrivata da Roma apposta?) e Lara Magoni (a rappresentare Fratelli d’Italia), Marta Brivio Sforza, Daniela Javarone, Alessandro Sallusti con la compagna Patrizia Groppelli, Micki Gioia. Per bilanciare il politicamente corretto, per fortuna, c’era Andrée Ruth Shammah. Al sole a patire Katia Noventa e la stampa in generale. Le clienti era meglio tenerle tranquille e alla frescura.

Non hanno avuto problemi del genere le signore arrivate al Baglioni a salutare la stilista Giuliana Cella, signora della Milano bene che per passione taglia vestiti. O stravaccate nei divani del giardinetto con bicchieri in mano o sedute ai tavolinetti allestiti, ammiravano gli abiti Susy Mion, l’imprenditrice Carolina Freer, Sabrina Percassi, Marina Tadolini, una in formissima Silvana Giacobini e, accompagnata dal suo barboncino, Ornella Vanoni. Sovrintendeva su tutto e tutte Roberto Polito, patron del Baglioni.

Da Luisa Spagnoli, nella sala delle Cariatidi in piazza Duomo, tante sciure arrivate per la festa dei 90 anni del marchio dell’inventrice del Bacio Perugina. Moda antica ma che fa fatturato. Ad applaudire Gabriella Alemanno (chissà se anche lei, oltre al fratello, è passata in Lega) e Giovanni Ciacci e Allegra Bossi Pucci. Nicoletta Spagnoli, l’erede stilista, chissà che archivio avrebbe a disposizione. Meglio che lo consulti.

Non mancano le sfilate per beneficienza. Nella moderna cornice della Sala Immersiva dell Enterprise Hotel , Lidia Cardinale, che veste da 30 anni le signore milanesi, apre la Milan Fashion Week facendo sfilare le sue clienti storiche, tutte imprenditrici, salite orgogliosamente in passerella, ben contente di esibirsi per CasAmica Associazione Onlus che ospita i parenti dei malati oncologici , un progetto che coniuga la Moda e la Charity in una Milano frenetica ma con il cuore in mano. Nel parterre Ennio e Lina Doris, Carla De Albertis, Bruno Dapei, Fausto Montrone. Lucia Vedani, padrona di casa.