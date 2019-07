Il dolce compleanno del rampollo: le sciure da Giorgio Bindi

Appuntamento dalle venti al bagno Annetta, a Forte dei Marmi, quartiere generale da una vita della famiglia Bindi, i re del dessert. Giorgio, uno dei tre figli di Attilio, ha compiuto 25 anni e non poteva che essere un evento memorabile. Dopo lo spettacolare tuffo con una Cadillac, e per fortuna senza conseguenze, nella piscina di un albergo di Forte qualche mese fa (sceso incolume, tutto bagnato, si è dileguato con calma andandosene a casa) Giorgio ha voluto intorno a sè circa ottanta persone super scelte, con tanto di lista d’entrata e conseguente buttafuori. Non è mancato qualche infiltrato come si conviene a una festa che si consideri seria. Ma tant’è, i Bindi sono così zuzzerelloni ... come babbo Attilio, arrivato a una cena con musica della Santanché, con parruccone nero afro da disco music anni Settanta e giacca broccato oro intento a conversare con le lap dancer mentre si esibivano sul bastone.

Giorgio non è da meno e da gran simpaticone ha deliziato gli ospiti come un dj professionista. Tanti i giovani (in camicie floreali hawaiane) e le giovani milanesi di “buona famiglia”, accorse in abito da sera, ma da spiaggia, a uno dei party più attesi e che hanno aperto la stagione fortemarmina. Non sono mancati i fuochi d’artificio e la mega torta (Bindi, ça va sans dire) con la scritta: “è il mio compleanno tutti i giorni", una frase della canzone Happy Birthday di Sfera Ebbasta. Finita la festa all’Annetta intorno all’una di notte, tutti al Twiga a tirare l’alba.