La festa delle tre Colnaghi. Gemelle, spritz ed elezioni

Nicoletta è il vulcano sempre in eruzione. Margherita, l’intellettuale. Stefania, la più calma e tranquilla. Le tre gemelle Colnaghi, quelle che negli anni Sessanta saltavano sul materasso del Carosello per pubblicizzare l’azienda di papà, la Imec, hanno compiuto gli anni.



Alle signore non si chiede l’età ma si può ben dire che sono tre ragazze impegnate a sbrigare la loro vita con la massima libertà tra viaggi e hobby personali. Nicoletta, bella cavallerizza con due figli grandi (il primo avuto con Daniele Asti e il secondo con Luciano Bernardini De Pace) ha come meta preferita Saint Tropez, suo buen retiro dove si rintana senza le follie della Costa Azzurra. Margherita, moglie dell’ex ministro Ferruccio Fazio, è una giornalista specializzata nel turismo dove sforna articoli, corredati da sue foto, su diversi settimanali. Stefania, moglie dell’avvocato Carlo Pezzotta (suo padre è stato sindaco di Bergamo), ha come missione la famiglia: a differenze delle altre due, milanesissime, lei vive a Bergamo. “Voterò Gori”, ha detto convinta, “è stato un ottimo sindaco”. Non era d’accordo un’altra invitata all’apericena organizzata per il festeggiamento senza torta. “Per carità, il mio voto andrà a Stucchi”, ha prontamente ribattuto la comunque amica bergamasca. Tra tramezzini e cous cous, le sciure (una decina super scelte tra le amicizie vere) hanno dato fondo a parecchie bottiglie di prosecco e riso molto. A cominciare dal ritrovarsi in tre, così diverse e così uguali.



E se tre oggi non fan notizia, allora, negli anni Cinquanta, tre gemelle rappresentavano un record. “La prima a nascere è stata Margherita ma ultima concepita insieme a Nicoletta nata per seconda. A distanza di minuti è nata Stefania concepita per prima. Secondo la scienza sarebbe stata lei, se fossimo nate in una casa regnate, a diventare regina”. Comunque, in casa Colnaghi, di regine ne nacquero tre. Però, per una manciata di secondi, pensa che sfiga sarebbe stata.