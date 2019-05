Lo champagne della Tagliavini: La Russa e Santanchè fanno Mow

Roberta Tagliavini, la Roberta di Robertaebasta, nome strafamoso tra gli amanti dell’Art Decò, non poteva mancare all’evento Mow, Milano Outdoor Week, che proprio nella sua bottega/boutique di Brera aveva piantato le radici per l’inaugurazione in pompa magna. L’idea di far vivere le vie del quartiere più pedonalizzato di Milano (anche se sono già vive senza bisogno di altri stimoli), è venuta a Villegiardini, rivista storica, sensibile al vivere nel verde, tema clou ritornato alla ribalta con la Greta svedese e con i successi elettorali alle europee che, evidentemente van di pari passo (meno da noi dove i Verdi se ne stanno ancora sopiti). “Per dar vita a un evento che dimostri come una via possa essere vissuta dalla comunità alla pari del giardino o del terrazzo di casa. Quindi design e natura insieme per la città del futuro”, dicono gli organizzatori. Tra mobili firmati da Giò Ponti e Borsani, tra i vetri di Venini e Barovier e le porcellane di Richard Ginori si muovevano come elefanti in una cristalleria, tanta era la gente, Gabriella Golia, Adriano Teso senza Laura Morino, Ignazio e Laura la Russa. Arrivati Canio Mazzaro, (la sua Unopiù era uno degli sponsor) Antonino Schemoz e l’armatore Vincenzo Onorato. Dulcis in fundo, Daniela Santanchè, editrice di Villegiardini, con il principe Dimitri d’Asburgo Lorena. Si brindava a Veuve Clicquot. Prossima edizione, l’anno prossimo.