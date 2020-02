Jamal Taslaq sfila al Salotto di Milano. Spettacolo non solo in passerella

Lo stilista palestinese Jamal Taslaq sfila al Salotto di Milano

"È armonia tra i popoli, armonia tra le culture, armonia della bellezza tra Oriente ed Occidente … tutto è armonia, anche la moda", dice lo stilista palestinese Jamal Taslaq che ha scelto di sfilare al Salotto di Milano la sua nuova collezione Haute Couture 2020. Sarte, ricamatrici e modelliste di grande esperienza confezionano abiti molto più vicini a un modo di vestire orientaleggiante anche se tante signore milanesi presenti hanno guardato con un interesse certi capi colorati. Ciò che ha fatto più notizia è stato "Il Salotto di Milano” che, già dal nome, lascia intendere una sensazione intima che solo una casa privata sa dare. Mille metri quadri più 300 di terrazzo in corso Venezia dove possono trovare posto moda, arte, arredamento, design, gioielleria e food and beverage. “E’ l’ incontro fra estetica e tecnologia, fra arte e realtà immersiva”, racconta Massimo Colautti, titolare e proprietario dell’attività. In pratica, una shopping house del lusso, vetrina delle eccellenze del made in Italy.

Vogliamo che la filiera dei vari prodotti sia in Italia e non solo l’esibizione dell’etichetta made in Italy. Vogliamo creare un luogo d’incontro tra l’offerta, spesso di alta qualità, e il giusto mercato. Che non sono solo i brand conosciuti ma anche quelle eccellenze che non hanno voce, tutte le piccole realtà che hanno difficolta a farsi apprezzare nel mercato italiano e non hanno modo di conoscere le grandi potenzialità del mercato straniero. Proprio quel mercato, che cerca il made in Italy e non riesce a trovarlo”.

Per la sfilata di Jamal Taslaq "Il Salotto di Milano", si è trasformato in un grande spazio allestito nelle varie stanze dove si sono mosse le indossatrici avvolte in abiti da sera da gran soiree. Non potevano mancare Mr. Ihab Ahmed Aboserie, Console Generale dell'Egitto, con moglie e figlio, Mr. Abdalla Alhamsi, Console Generale degli Emirati Arabi, l'attrice Francesca Cavallin, l'influencer Lady Violante, la marchesa Marta Brivio Sforza, alcune giornaliste modaiole e diverse improbabili sciure datate, mascherate da ragazze in fuseaux oro, tacchi vertiginosi, sandali e piedi nudi che manco le top portano più, trucchi da red carpet, scollature vertiginose. Insomma lo spettacolo non era sulla passerella.