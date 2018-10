Maullu raduna il nuovo centrodestra. Ma Romani fa toccata e fuga

di Mrs. Lina Smith

Italia Avanti, quale politica per un’Italia più forte in Europa? La domanda se l’è posta Stefano Maullu. Ma per dare una specie di risposta ha chiamato, alle Stelline, Guido Crosetto, Giampaolo Rossi, Alessandro Amadori e, per tirare le conclusioni, Giovanni Toti. Sala piena, gente in piedi, tanti i forzaitalioti delusi dall’attuale gestione del partito, speranzosi di ascoltare le voci della riscossa. Consiglieri comunali, persone impegnate in politica in vari ruoli, giunte da tutta la Lombardia, hanno ascoltato i parecchi interventi durati l’intera mattinata.

Come promesso dalla locandina (dibattito e interventi di parlamentari e amministratori) sono arrivati Daniela Santanchè, Ignazio La Russa, Carlo Fidanza, Paola Frassinetti, Marco Osnato (un vero squadrone di Fdi), Alessandro Sorte. Toccata e fuga di Paolo Romani: parlato fitto fitto con Toti e poi sparito. Mah, che non fosse d’accordo con i presenti? Che sperano in un Centrodestra di ancora unito e compatto per dar vita a uno straordinario progetto politico. Il nuovo che avanza non demorde mai.