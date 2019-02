Meloni vuole un altro figlio. Intanto attovaglia 1500 persone

Di Mrs. Lina Smith



Hanno sfidato la neve in 1500 e hanno così riempito la mega sala Centro Congressi Malpensa Fiere di Busto Arsizio. Tutti accorsi ad ascoltare e a farsi selfie con una Giorgia Meloni in gran forma intervistata sul palco da Marco Cremonesi.



“Le Sfide 2019” era il titolo della serata di politica di Fratelli d’Italia tanto d’aver toccato temi del governo, dalle tasse al reddito di cittadinanza. Ma anche una sfida personale, “avere un altro figlio”. Tra un risotto al taleggio e un arrosto al ginepro, Giorgia ha parlato di difesa delle eccellenze italiane nonché della sorpresa che farà il partito alle prossime elezioni. Daniela Santanché, deux ex machina dell’appuntamento, era la vera padrona di casa dei Fratelli lombardi.



Defilato Mario Mantovani che precedenti articoli volevano quale organizzatore nemmeno occulto con la sua associazione Noi Repubblicani Popolo Sovrano. I vertici del partito c’erano tutti (La Russa, Fidanza, De Corato, Frassinetti) nonostante le frizioni interne. Ma visto il risultato di partecipanti paganti (35 euro a testa), sarà difficile ora mettere in discussione chi sta al timone della Lombardia .