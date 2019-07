Rai, palinsesti e festa vip: al Portello va in scena la tv

La notizia era quella che aspettavo da mesi: torna Rocco Schiavone, quel fascinoso commissario che va giù di spinelli ma che fa impazzire anche tutte le mie amiche. Marco Giallini, con quella bocca, può dire e fare ciò che vuole. Lo ha assicurato Fabrizio Salini, ad Rai, durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione, e se lo dice lui, ci si può credere. Gate nove del Portello bombato da giornalisti che hanno pazientemente ascoltato tre ore di parole infinite ma che hanno dato l’idea di cosa sia la Rai: una macchina da guerra. Tutti i direttori hanno spiegato la rispettiva nuova stagione di trasmissioni ed eventi. Teresa De Santis, direttore di Rai 1, una tosta; Carlo Freccero, direttore di rai 2, mattatore della mattinata; Stefano Coletta, direttore Rai 3, professore preparato; Eleonora Andreatta, direttore Rai Fiction, la vicina della porta accanto; Silvia Calandrelli, direttore Rai Cultura, ha inventato lei la televisione in ogni suo ambito; Auro Bulbarelli, direttore di Rai Sport, ha il mestiere in mano; Roberta Enni, direttore di Rai Gold, sceglie i film e le serie tivu che guarderemo da settembre a maggio 2020. E poi Rai Ragazzi, Radio Rai e chi più ne ha più ne metta.

E Fiorello che parte su Rai Play, la notizia di giornata. Non sono mancate le domande come a una conferenza stampa che si conviene. San Remo? Non ancora pervenuto. La Clerici? Si parla di scazzi con la direttora di Rai 1 ma lei smentisce e parla di una trasmissione futura. E Monica Setta? Sempre la direttora, prende le difese della donna: è una professionista ecc ecc. E Poletti? Ancora la direttora parla di ascolti dalla sua parte e di grande qualità. Poi c’è uno che dice che trattasi di palinsesto sovranista… mah … spesso c’è chi non sta bene o vuole dire qualcosa ad effetto a tutti i costi. O meglio, risponde Freccero: “certo, dobbiamo esaltare il contenuto nazionale, l’alfa sono il paese e le nostre radici, l’omega è il globalismo”. Tiè.

E poi la festa serale, 2200 persone sempre al Portello. Per far felici gli investitori sono arrivati i number one della televisione di Stato. Da Carlo Conti alla Cuccarini, da Vespa a Insinna a Alberto Angela, Milly Carlucci con il gruppo di Ballando, Elisa Isoardi, Simona Ventura. Ma ne mancava uno, Fabio Fazio. Eppure in Rai c’è ancora. Che sia il compenso diminuito?