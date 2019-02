Rcs al gran completo alla presentazione della nuova Amica

di Mrs Lina Smith



Sembravano tutte vestite come il capo le due direttore, una di Amica Code e l'altra di Io Donna. Completo blu maschile per Emanuela Testori, giacca blu per Danda Santini. In mezzo il padrone, Urbano Cairo. Unica differenza, alle due mancava la cravatta.



Il rivitalizzatore di Rcs non poteva che essere alla presentazione della nuova Amica cui è stato aggiunto pure Code. Un restyling in piena regola tanto per vedere se il giornale femminile potrà vivere futuri giorni felici nonostante i crolli pubblicitari sui femminili. Ma tant'è tutto ciò che tocca Cairo si trasforma in oro, quindi, quando l'anno prossimo si tireranno le somma, sta a vedere che pure Amica chiuderà con il segno più.



Al Padiglione d'Arte Contemporanea è arrivata la Rcs al gran completo a cominciare da Luciano Fontana, direttore del Corriere. E poi, giù giù fino ai pubblicitari, ai grafici, agli inserzionisti, alle pr (no celebrity) tutti ad ascoltare il discorso d'apertura del Sommo: "Da quando sono arrivato ho fatto parecchi restyling ...". Come dargli torto? Pulizia è stata la sua parola d'ordine. Ma sul groppone c'ha ancora zavorra bella pesante. E via tutti a farsi fotografare, la famiglia s'allarga. E a brindare con champagne francese appositamente confezionato per l'occasione e tanto di etichetta, Veuve Cliquot Amica Code. Da collezionare.