di Mrs. Lina smith

Serata a Itaca, parata di vip. De Medici, Loro Piana e quel gioiello...

Solidarietà fa rima con splendido, straordinario, fantastico, insomma una serie di aggettivi positivi quasi imbarazzanti. Ma tant'è chi fa del bene ha già fatto cento. I poveri e gli ultimi hanno il regno dei cielo assicurato. Gli altri se lo devono conquistare. Così, il Progetto Itaca Milano, per la seconda edizione, ha organizzata una mega serata per 550 selezionati in cerca del paradiso, che si sono ritrovati alla cena placè allestita nel suggestivo spazio dell'Hangar Bicocca, ai piedi dell'installazione permanente di Anselm Kiefer, Sette Palazzi Celesti. Di palazzi, magari non celesti, ne hanno a manate i tanti arrivati in ghingheri per dare una mano (si spera vera) alle persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie che il Progetto Itaca Milano continua ad aiutare. L'associazione, nata a Milano, si è poi sviluppata su tutto il territorio nazionale dando assistenza a oltre 100 mila persone, con una rete di più di 300 volontari attivi e circa 50 progetti di prevenzione, formazione e riabilitazione già realizzati sul territorio. La serata, è stata resa possibile grazie al generoso contributo della Fondazione Paolo Clerici, nata con una vocazione filantropica su iniziativa dell'imprenditore e presidente del Gruppo Coeclerici, Paolo Clerici e della moglie Giuliana, e da Vhernier, brand italiano di gioielleria contemporanea, guidato da Carlo Traglio, da sempre sensibile a tematiche legate al sociale. Padroni di casa Luca Franzi de Luca, e il consigliere di Progetto Itaca Milano, Matilde de’ Medici, anche l'anno scorso come quest'anno tra le più impegnate a raccogliere le adesioni dei vip. La de' Medici aveva scelto un abito lungo azzurro, sbracciato (guardi, che non ha più l'età!) con zeppe e, udite udite, in una serata di Vhernier, con un prezioso collier di Bulgari anni '50. Che affronto! La meglio vestita Luisa Loro Piana, capelli lunghi biondi, in un completo maschile blu, giacca e pantaloni, camicia di seta bianca e mocassini piatti blu. Chicchissima. Tra tanti vestiti sfarfalleggianti, lei si faceva notare per l'eleganza sobria ma ricercata. Allestimento floreale superbo fatto da Thomas Pellizzaro di Vicenza.

Lo spettacolo canoro di Lorenzo Fragola è stato presentato da Antonia Dell'Atte (musa di Armani e, si diceva, amante di Jaun Carlos- da Bari al Palazzo Reale, in pratica) tutta di paillettes vestita più adatta a un concerto rock, non solo per l'abito ma soprattutto perchè, in crisi d'identità, continuava a gridare "viva Milano, viva Milano". Come da pronostici, silicone a gogo (dietro liceo davanti museo) ma tanto, va bene cosi. Completavano la serata Paolo Clerici (senza la moglie Giuliana influenzata) con il figlio Urbano e la nuora Prune, i fratelli Carlo e Maurizio Traglio, Marco Tronchetti Provera con le figlie Ilaria e Giada e i generi Anselmo Guerrieri Gonzaga e Carlo Noseda, Paolo e Francesca Scaroni, Paolo e Gabriella Basilico, Alberto e Edilio Rusconi, Gaetano e Albertina Marzotto, Gianfelice e Martina Rocca, Ernesto e Maria Felice Mauri, Alessandro Vallarino Gancia, Filippo e Alessandra Orsi Mangelli, Nicola e Camilla Drago, Giovanni e Anna Gastel, Gioia e Bedy Moratti. Vabbè, una noia mortale.