Serata vipposa per Artbite, tra Instagram, collezionisti e cani social

“Come si chiama?”. “Ma che domanda, non conosce Artist, il cane della signora Nicoletta, quello che compare in tutte le foto”. Macchè, non conoscevo il cane della signora Nicoletta. L’ho trovato un fatto gravissimo. Mi sono sentita in colpa. Il jack russell (e come non poteva essere un jack russell?) era andato a fare pipì con l’autista/ tutto fare mentre nel grande e bellissimo loft di Carlo Traglio era in pieno svolgimento il vernissage organizzato per Nicoletta Rusconi (ah, ecco!). Scopo: parlare e far parlare di ARTbite, quattro ipad che spiegavano lo shopping sui social di “piccoli lavori di grandi artisti a piccoli prezzi”. E continua. “ARTbite trasformerà Instagram nella piattaforma perfetta per la sperimentazione del collezionismo: chiunque, con un “tap” sul proprio smatphone, potrà scegliere la sua opera d’arte”.

Per ora, su Instagram, 629 follower sono un po' pochi ma dopo la serata vipposa, non ci sono dubbi che aumenteranno vertiginosamente. Il nastro è stato tagliato e s’è svelato il nuovo progetto digitale dedicato alla cultura artistica. Tra le straordinarie opere di Traglio (quelle sì) da Vanessa Beecroft a Frank Moore a Luigi Ontani a Schnabel si aggiravano Federica Fontana, Sabrina Donadel, Paola Vischetti, curatrice della collezione privata di Carlo Traglio, e il barone Emanuele Aglioti. E altri cani, senza dubbio meno famosi: Carmen, Holli, Zip. D’altronde, sei figo se accompagnato dal fedele amico a quattro zampe e magari fai pure volontariato in un canile. Buone le polpette, la focaccia, le pizzette e una cremina di yogurt, menta e arancia. Il livello era talmente alto che serviva un bicchiere di rosso per sentirsi alla pari.