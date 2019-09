Uniqlo, apertura con litigio: lotta tra galli modaioli. Upper

Di Mrs Lina Smith

Apre mercoledì mattina con tanto di tamburi, l’agognato negozio che Milano aspettava da anni, quello dei piumini peso piuma e del cashmere democratico. Uniqlo, marchio di punta della holding Fast Retailing, gigante della distribuzione da 19,17 miliardi di dollari con oltre 2mila negozi in 23 mercati capitanato da Tadashi Yanai, è andato ad occupare il palazzo in piazza Cordusio progettato da Francesco Bellorini, ingegnere varesino tra i più rinomati della fine dell’800, proprio accanto a Starbuks. Una piazza che ha abbandonato banche e finanza per convertirsi alla moda. Una cinquantina di giornalisti ha ascoltato le relazioni del presidente giapponese (molto simpatico) e dei vari direttori. Nessuno s’aspettava che due del Sole24Ore s’accapigliassero al punto da alzare la voce. Il contendere era la presenza dell’altro. La giornalista “titolare” delle pagine della moda chiedeva spiegazioni immediate del fatto lì ci fosse pure lui. Come si permetteva? Doveva chiederle il permesso.

Vabbè, l’ambientino dei giornalisti modaioli è spesso al fulmicotone. I motivi sono svariati: una prima fila non concessa, un regalino in più o in meno, una reverenza dove il ginocchio non toccava terra. Poverette! Manco capaci d’andare in pensione. Alla perenne ricorsa di uno straccio di contratto pagato a pezzo pur di rimanere nel giro. E con il costante ricatto all’editore che solo loro, le anziane, possono portare la pubblicità. Care giovani giornaliste che aspirate a occuparvi del settore più glamour che ci sia, le speranze sono poche, l’attesa spasmodica, l’umiliazione continua. Dedicatevi ad altro. Come ha fatto Alain Elkann, (in diversi si sono chiesti come mai fosse alla conferenza stampa di Uniqlo) sempre fascinoso, che di settori giornalistici ne ha attraversati diversi fino alle piacevoli interviste che settimanalmente occupavano una pagina della Stampa. A proposito, voci di corridoio, mi hanno soffiato nell’orecchio che suo figlio Lapo sarebbe molto interessato a Repubblica. Mah, chi vivrà vedrà.