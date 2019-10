Uova d'oro e socialite a Milano: Vissani è il gran cerimoniere

E' stata la serata delle galline, quelle dalle uova d'oro. Gran cerimoniere Gianfranco Vissani, scrittore di gastronomia (cosi come sta scritto su Wikipedia) ma che tutti i suoi adepti chiamavano "chef". Le ha corteggiate, vezzeggiate, adulate tutte. Non le galline, ma le invitate del bel mondo milanese (definite "socialite") e non, anche le sconosciute ai rotocalchi o al gossip spicciolo. Per ognuna una parola, un complimento, un "chiamami, ti do il numero". Straordinario, piacione d'antan. Dall'alto della sua stazza le ha conquistate a suon di uova crude con sale, tocco di tartufo e vodka o macarons con tuorlo all'interno.

"Penelope a casa" era addobbato a festa come se fosse stata Pasqua. Uova ovunque, firmate come un abito, colorate in tinte diverse a seconda della gallina che le sforna: dark, gold, blue, red. Addirittura di razze pregiate e storiche. Allevate senza l'uso di antibiotici e nutrite con mangimi ogm free. Insomma, una garanzia assicurata da Eurovo, 15 milioni di galline, uno dei più grandi gruppi a livello europeo. Le Naturelle Deluxe, in limited edition, hanno fatto la loro prima apparizione tra i vip che non perdono occasione per ritrovarsi. Figurarsi se c'è pure un ex 2 stelle Michelin a dare gli ordini in cucina pronto a esibirsi in un super show cooking. Sono arrivati in più di 200.

Mietta, Stefania Brandimante Baldan, Umberta Gnutti Beretta, Warly Tomei, Paola Manfrin, la blogger Francesca Del Bufalo, Antonio Frana. E il cantante Alessandro Ristori, testimonial di Gucci, il preferito di Flavio Briatore, che ha ballato e cantato.