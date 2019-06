Ventagli e lobbisti per Sec, 30 anni per Tagliabue&Co

di Mrs. Lina Smith

Lo sventolio di decine e decine di ventagli scaldava ancora di più l’aria. Combattere 43 gradi e più non era cosa semplice nel patio interno, all’aperto, dove la Sec, società di relazioni pubbliche e istituzionali (lobbying e public affairs), tra le più importanti d’Italia, ha pensato bene di organizzare l’evento per festeggiare i 30 anni dalla fondazione e la nuova mega sede vicino alla stazione. È stata una prova epica resistere al calore ma il momento andava onorato anche se grondanti: nessun uomo si è mai tolto la giacca, nessuna signora faceva un plissè nonostante il trucco che colava. Talk show tra Luciano Fontana, bravissimo, e Fiorenzo Tagliabue, patron di Sec, che ha parlato dell’agenzia e di quello che è diventata nel tempo. Dopo poco ci si è aggiunto pure il sindaco Beppe Sala che ha ringraziato per il lavoro che la società ha svolto per lui per Expo e per la sua campagna elettorale. “Siete un valore per la città”, ha detto il sindaco. A dimostrazione che la Sec può dimostrare ai clienti il suo valore, sfoderando i due uomini più importanti di Milano. Nulla nasce per caso. Tagliabue, gran lavoratore, ciellino doc (uno dei fondatori al fianco di don Giussani), editore e fondatore del settimanale Il Sabato fino al 1987 (coeditore a fine anni '70 era Silvio Berlusconi), amministratore delegato della Nei, editrice di Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani (1983-1989) e infine segretario generale del Ctv, il Centro Televisivo Vaticano, se ne intende davvero di comunicazione. Oltre cento tra ospiti, dipendenti, impiegati e maghi delle relazioni che contano lo hanno applaudito al termine del suo show. In prima fila il presidente Luigi Roth. Dietro Gianni Confalonieri (ex delegato all’Expo per Pisapia e uno dei suoi arancioni); Chiara Dorigotti, ad di Sea Prime;Alida Catella (ceo di Coima Image), bella e forte mamma di Manfredi (ceo di Coima Res); Mario Mauro; Nini Briglia; Paolo Caputo; Antonello Perricone. A benedire i grandi spazi della Sec, dieci giorni fa, è arrivato Monsignor Mario Delpini. Tanto per chiudere il cerchio.