Vidas e Armani Day, doppia cena per la Milano più glam

Da una parte il gamberone fritto in pasta kataifi e salsa guacamole. Dall'altra cocktail di gamberi rossi di Mazara con crumble al finocchietto, salsa rosa e insalatina di germogli. Se i tortellini bolognesi su fonduta al Parmigiano stravecchio e noce moscata sono andati alla grande, altrettanto sono stati apprezzati i raviolini di zucca, semi tostati, crema al parmigiano e zafferano, e olio di semi di zucca. Dove la p del Parmigiano è maiuscola o minuscola secondo le scelte degli chef e di come hanno voluto scriverlo sul menu.

Due cene, due padroni di casa. L'amicizia come denominatore comune. E non solo. Soprattutto parlando della serata organizzata da Vidas al ristorante di Dolce e Gabbana in corso Venezia. Vidas è l'associazione non profit, apartitica e aconfessionale, fondata a Milano nel 1982 da Giovanna Cavazzoni che offre assistenza socio-sanitaria completa e gratuita ai malati terminali a domicilio e nell’hospice Casa Vidas. I 1600 pazienti curati ogni anno costituiscono oggi la più ampia capacità assistenziale in Europa fra servizi simili. Presidente di Vidas, Ferruccio De Bortoli.

"Una parte consistente dei finanziamenti ci arriva dal 5 per mille, siamo tra le organizzazioni che ne beneficiano maggiormente. Poi ci sono le donazioni e i lasciti, Milano è una città generosa", ha detto l'ex direttore del Corriere della Sera. Non mancano le serate speciali dove la beneficenza è di casa. A cominciare dai tavoli da 10 a diecimila euro l'uno per continuare con l'asta dove i vari ospiti eccellenti si sono contesi tostapane, spremiagrumi, borsa, inviti alla sfilata e perfino uno stage , tutto messo in palio da Dolce e Gabbana mentre la parte del leone l'hanno fatta un soggiorno a Villa Paradiso e una crociera su una mega nave ai Caraibi. Kelly e Manfredi Catella, Nicola Sorrentino, Giuliana Caprotti, Gisella Borioli si sono divertiti ad ascoltare Paolo Jannacci suonare e cantare.

In via Bergognone, invece, l'altra cena, al teatro di Giorgio Armani. Mostra, sfilata e a coronamento della serata, in trecento hanno fatto onore alle trenta tavole imbandite di tutto punto come si conviene allo stile Armani. Applauditissimo, lo stilista, in grande forma, passato a salutare tutti i suoi invitati. Pierre e Beatrice Casiraghi, Isabella Borromeo, Eva Herzigova, Beppe Sala con Chiara Bazoli, Andrée Ruth Shammah. La passione di cioccolato e lo champagne hanno chiuso l'Armani day.