Vip a piedi nudi sull’erba del BAM. Folla per il concerto en plein air

Grande serata all’aperto, sfidando la pioggia. Ma chi guarda dall’alto ben sapeva che il momento era topico e bisognava avere clemenza. Così, nel nuovo parco BAM (Biblioteca Alberi Milano) si è tenuto il primo concerto all’aperto della Filarmonica della Scala, diretta da un giovane maestro, Alessandro Bonato, che ha eseguito brani di Rossini, Verdi, Mascagni. “Un concerto en plein air è il miglior modo di avvicinare le persone alla musica”, ha detto. In effetti, il fantastico prato verde (incredibilmente asciutto nonostante la pioggia… si fan miracoli …) ha dato spazio a oltre duemila persone chi sedute , chi sdraiate o stravaccate su coperte che ognuno s’è portato da casa. Non tutto nasce per caso. Mene che meno BAM, di proprietà del Comune ma la cui gestione è affidata alla Fondazione Riccardo Catella. L’innovativa formula, partitadal team culturale e tecnico della Fondazione stessa, è nata dopo un’attenta e approfondita analisi di best practice nazionali e internazionali, come l’High Line di New York, il parco lineare realizzato su una stazione in disuso, Bryant Park a Manhattan e il Klyde Warren Park di Dallas, realizzato sopra la Woodall Rodgers Freeway. BAM, terzo parco pubblico, per dimensioni, nel centro di Milano, unico privo di recinzioni, ha accolto alla grande questo primo appuntamento democratico inaugurando un lungo palinsesto culturale. Non potevano mancare il sindaco Beppe Sala con la compagna Chiara Bazoli, indiscutibilmente coppia di charme (lui in jeans e maglione sulle spalle, come si conviene; jeans anche per lei, camicia bianca e giacca blu, molto chic). Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, abbronzato, capello lungo e quel filo di barba che va tanto di moda ora, ha fatto strage di cuori tra le attente signore del bel mondo milanese e non. Manfredi Catella (pantaloni denim e camicia Brooks Brothers) uno dei più importanti imprenditori nel panorama italiano (ceo e cofounder di Coima Sgr) quello che ha dato vita alla nuova Milano di Porta Nuova, con la moglie Kelly Russell, direttore generale della Fondazione Riccardo Catella, anima di BAM, sono stati impeccabili padroni di casa anche se Kelly, a pochi giorni dal quinto lieto evento, non ha resistito fino alla fine. A controllare che tutto andasse alla perfezione, i grattacieli che guardano il parco. In attesa che crescano i 500 alberi e le 22 foreste circolari che fanno di BAM un luogo speciale.