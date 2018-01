UpTown “7 Stelle”: 1° condominio in Italia classificato col massimo dei voti

La fine del 2017 ha portato una bellissima sorpresa per EuroMilano; una notizia che la storica società di promozione e sviluppo immobiliare attendeva da qualche settimana: il primo lotto di UpTown, progettato dal sodalizio formato da Alessandro Scandurra e Umberto Zanetti, è stato certificato “7 Stelle” sulla base del severo ed autorevole protocollo elaborato dal Politecnico di Milano e attribuito dalla società Seven Stars.



Seven Stars è una start up nata nel 2015 proprio per dare seguito all’idea di elaborare un protocollo di certificazione dei condomini in Italia. “L’idea ci è venuta ispirandoci alla classificazione degli alberghi – ha spiegato Giancarlo Savi, amministratore unico di Seven Stars – che il Dipartimento ABC, Architectural Building & Construction, del Politecnico di Milano ha tradotto in un protocollo che consente di classificare gli edifici residenziali. Non solo da un singolo punto di vista, bensì con un approccio complessivo, che tenesse a proprio fondamento la qualità della vita dei residenti”. Fra le decine di criteri che devono essere soddisfatti per vedersi assegnate le agognate 7 stelle si contano non sono gli aspetti tecnici e di classificazione energetica, ma anche l’efficienza della gestione e i servizi alla persona. “Gli indicatori sono complessivamente 64 – continua Savi – e riguardano tre macro aree di sostenibilità: ambientale, economica e sociale. Il tema fondamentale è quello della qualità della vita, ma la certificazione (che vale 4 anni) sarà di aiuto anche per il mercato, perché il protocollo si evolve secondo la crescita degli standard e quindi anche i Condomini dovranno essere gestiti ed ammodernati in linea con quegli standard se vogliono mantenere il loro livello di certificazione”.



In tutto questo il primo lotto di UpTown, il cui cantiere è partito a settembre 2017 e sarà consegnato in primavera 2019, è il primo condominio classificato “7 Stelle” in Italia; in un anno, infatti, da quando il protocollo è stato validato dal Politecnico di Milano, Seven Stars ha certificato una trentina di edifici di diverse tipologia e dimensione un po’ in tutto il nord Italia. Un riconoscimento di prestigio, elaborato sulla scorta delle indicazioni del Politecnico di Milano e redatto da professionisti formati e abilitati dallo stesso Politecnico. “Un riconoscimento che ci lascia non solo molto soddisfatti, confermando la bontà delle nostre scelte – hanno dichiarato Luigi Borré, presidente di EuroMilano, e Attilio Di Cunto, amministratore delegato – che conferma una volta di più che la nostra proposta immobiliare prima di tutto mira a offrire uno stile e una qualità della vita che ancora nessuno è riuscito a eguagliare”.