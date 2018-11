Urban center, mozione anti-corruzione: bando di gara prorogato per 15 giorni

Urban center, bando di gara prorogato per 15 giorni

È stata prorogata di 15 giorni la chiusura del bando di gara per lo spazio dell’Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele II. La decisione è stata presa dall’Amministrazione a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione anti-corruzione che obbliga gli enti privati a dichiarare il titolare effettivo nei rapporti di concessione.

La gara per l’aggiudicazione dei locali dell’Urban Center - che avrebbe dovuto chiudersi oggi, martedì 13 novembre - resta quindi aperta fino al 27 novembre alle ore 12. I partecipanti che hanno già inoltrato le loro offerte in busta chiusa avranno l’opportunità di integrarle con una busta separata entro il nuovo termine della scadenza.

L’Amministrazione ha da subito recepito e integrato nel bando la norma scaturita dalla mozione anti-corruzione votata in Consiglio Comunale. Da oggi un ente privato per partecipare ad una gara per l’affidamento di lavori, forniture, servizi o che sottoscriva un contratto di concessione d’uso o una convenzione urbanistica dovrà dichiarare il proprio ‘titolare effettivo’, ovvero la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività.