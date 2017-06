Come rovinare la Triennale: parcheggio abusivo a gogo. FOTO

Ci troviamo al Parco Sempione, nell'area a lato della Triennale, dove si trovano i famosi night club. Alla sera, grazie al numeroso afflusso di clienti nei due locali abbiamo un incremento della presenza di vetture parcheggiate che oramai non ha rivali nella zona.

Il Comune è intervenuto per il periodo di Expo con la famosa ciclabile che gira tutt'attorno al parco ma che, nel tratto che va dalla Triennale a via Mario Pagano, è ancora bloccata. Come avevamo già visto questo tratto è ancora un parcheggio indecente sulle aiuole e sullo sterrato. Ma la cosa allucinante, come ci è stato fatto notare, avviene in Viale Luigi Camoens (il viale prossimo alla torre Branca e ai locali) che la sera, specie nei giorni prossimi al fine settimana, diventa letteralmente un parcheggio per tutti a pagamento.

Le auto vengono parcheggiate sulle aiuole, devastando il manto erboso. Non sappiamo se i parcheggiatori siano autorizzati o meno, però la gente paga per sostare sul prato. Si passa con la macchina sul marciapiede o scavalcando la pista ciclabile per poi rimettersi sulla strada principale, viale Molière. Come se non bastasse, vengono appesi anche dei segnali stradali sugli alberi per gestire il flusso delle auto. Magari è una cosa autorizzata, anche se ci pare strano.

Il Comune, avendo eliminato i parcheggi da viale Molière e viale Emilio Alemagna ha costretto i fruitori dei locali a trovare un altro rimedio, forse non esattamente corretto. Pensiamo che il Comune dovrebbe finire la sistemazione della ciclabile e, magari, realizzare dei parcheggi degni di questo nome per impedire la pratica incivile del "parcheggio dove voglio".

































