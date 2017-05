Milano: Sant'Agostino, un non luogo che va salvato. Le foto

Dal blog.urbanfile.org









A Milano esistono piazze o vie in pieno Centro Storico, all'interno delle Mura Spagnole, che sono completamente abbandonate a loro stesse senza che si riesca a trovare una soluzione che le renda luoghi fruibili e gradevoli.



Piazze che, sistemate negli anni Venti o poco prima, hanno iniziato a decadere o ad essere trasformate in peggio dopo la Seconda Guerra Mondiale e che oggi, dopo molte addizioni e sottrazioni di piante o vari oggetti, ci appaiono fortemente degradate, senza un vero arredo urbano.



Una di queste è Piazza Sant'Agostino, ex piazza del Macello sino agli anni Trenta, che appare oggi come un brutto parcheggio a raso che di giorno viene poco utilizzato e di sera si riempie all'inverosimile.







Alla fine dell'Ottocento



Le alberature rimaste fino agli anni Quaranta



Piazza Sant'Agostino e via Olona 1905-10















Piazza Sant'Agostino e via Olona 1905-10 Le alberature rimaste fino agli anni Quaranta Alla fine dell'Ottocento

In Piazza Sant'Agostino la situazione ha iniziato a peggiorare soprattutto dopo l'arrivo, negli anni Settanta, della linea della M2, quando con scarsa sensibilità furono eliminati tutti gli alberi della piazza che rimase spoglia, oggi una landa fatta solo di catrame e lamiere.



Il Mercato che due volte la settimana viene allestito crea non pochi disagi, visto che le bancarelle del pesce e della carne lasciano, una volta smontate, un parterre di liquami nauseabondo, specie nei mesi estivi.



Senza contare i fastidiosi rumori provocati dai generatori elettrici per i frigoriferi o le luci, utilizzati ancora nonostante siano state installate delle colonnine per l’alimentazione elettrica diversi mesi fa grazie a un finanziamento regionale.



Così ecco che i cittadini hanno presentato l'ennesima petizione al Comune, attraverso la quale i residenti tornano a chiedere che «si mantenga la promessa di riqualificare un “non luogo”».



Di giorno il piazzale, che geograficamente cade nel Municipio 1-Centro Storico, è un parcheggio da 120 posti, che rimane completamente libero. Mentre la sera ospita gli avventori dei locali che una volta alla settimana vendono la birra ad un euro a bottiglia, trasformando la piazza in una festa rumorosa.



Il Comune aveva promesso tempo fa che avrebbe sistemato la piazza, una delle priorità del Centro; i residenti vorrebbero dei tempi certi e lamentano anche il degrado di viale Papiniano invaso dai parcheggiatori abusivi.



Sarebbe auspicabile trovare a breve una soluzione per migliorare l'aspetto della piazza che, tra l'altro, è dedicata a uno dei massimi dottori della Chiesa cattolica.



Noi abbiamo immaginato un ipotetico futuro della piazza che possa conciliare il mercato settimanale e una piantumazione (compatibile con la stazione della metro sottostante)



Alcuni nostri fotomontaggi che mostrano varie soluzioni:

Con alberi in vaso ogni tot parcheggi, più plausibile, vista la soletta della stazione della metropolitana.









Come ci piacerebbe, con alberi piantati a terra e lampioni d'epoca.



La piazza com'è ora



Come ci piacerebbe





La piazza com'è ora



Come ci piacerebbe





Come ci piacerebbe La piazza com'è ora Come ci piacerebbe La piazza com'è ora Come ci piacerebbe, con alberi piantati a terra e lampioni d'epoca.

Un'altra idea potrebbe essere quella di una copertura del mercato (attrezzato) fantasiosa, un po' come il mercato di Barcellona di Santa Caterina, come da un nostro fotomontaggio.









Dal blog.urbanfile.org

www.dodecaedrourbano.com