Passato Expo 2015, i totem informativi di Milano cadono a pezzi

Installati per Expo nel 2015, dopo due anni ecco le condizioni in cui versano i totem informativi.

Pochi si sono salvati, perché posizionati in zone meno vandalizzate, ma alcuni sono letteralmente a pezzi se non distrutti completamente.

Nessuna manutenzione, nessun rispetto e sintomo di un senso civico che questa città non è capace di avere.



L’errore, secondo noi, è il fatto di averli realizzati con lastre di vetro; forse sarebbe stato meglio realizzarli in alluminio, almeno l’unico problema sarebbero state le scritte vandaliche. La cosa incredibile è che dove la città è più “pulita”, dove i palazzi non sono lerciati dalle tag, i totem si presentano ancora come due anni fa.

L’esempio è questo qui di seguito, posto ai piedi della scalinata per piazza Gae Aulenti e dove i muri dei palazzi sono ancora puliti.







Basta spostarsi verso piazza XXV Aprile e il povero totem è già in frantumi (potrebbe essere anche per colpa di qualche urto di automezzo, ma non è l’unico).









Che dire di questo povero totem di piazzale Baiamonti a Porta Volta, che è a pezzi da un lato e scarabocchiato dall’altro.









Questo invece è quello di piazza Duca d’Aosta, dove oramai da mesi rimane solo la struttura a cornice.





Quelli poi sui Navigli, una delle zone peggio conciate dal punto di vista degli imbrattamuri, sono letteralmente utilizzati come delle lavagne con scarabocchi e adesivi di ogni genere.





Piazza della Repubblica:



Loreto, all’imbocco di viale Monza:





Viale Lazio:





Questo è quello del Castello Sforzesco.





Ma anche in piazza del Duomo non si salvano:





Questo, posizionato vicino all’entrata della Galleria ha un pannello rotto da mesi.

Da mesi sto seguendo come questo totem si stia autodistruggendo poco alla volta.

La prima foto era di ottobre, poi a metà novembre e l’altra i primi di dicembre. E siamo in piazza del Duomo al fianco della Galleria Vittorio Emanuele.













Mentre questo è piazzato davanti alla stazione ferroviaria di Greco-Bicocca



