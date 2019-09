Urbanistica tattica a NoLo: la nuova piazza colorata divide i residenti

Urbanistica tattica a NoLo: nuova piazza colorata

Urbanistica tattica a NoLo, il nuovo quartiere a Nord di Loreto: l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ha mostrato le foto dei lavori in corso tra via Venini e via Spoleto commentando: "Tra dieci giorni diventerà una nuova piazza. Chissà, forse bisognerà anche trovargli un nome". Il restyling, con una particolarissima pavimentazione blu e gialla, nasce da una richiesta dei genitori della scuola che volevano uno spazio sicuro per l'entrate ed uscita dei propri figli: "E' stato studiato anche tenendo conto di diverse segnalazioni critiche giunte dal territorio e, essendo urbanistica tattica, ha il vantaggio che è facilmente m oificabile anche in corso d’opera. Neiprossimi giorni arriveranno panchine, vasi e gli altri elementi di arredo urbano. Sappiamo che è partita una raccolta di firme contro, incontreremo con Marco Granelli i proponenti molto volentieri, come già fatto, sapendo che, come in ogni progetto, non si possono accontentare tutti, ma tutti vanno ascoltati e i suggerimenti buoni ben integrati".