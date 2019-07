Urta albero mentre fa motocross, muore 44enne nel varesotto

Un uomo di 44 anni e' morto questa mattina schiantandosi in moto mentre percorreva una strada all'interno dei boschi tra Castiglione Olona e Morazzone, nei pressi della frazione Caronno Corbellaro nel varesotto. Il motociclista stava facendo motocross e secondo quanto una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo ha perso il controllo della moto urtando un albero. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri insieme i mezzi del soccorso sanitario Areu che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 44enne.