Usa tecnica della "portiera aperta" per furti in auto, arrestata 24enne

Arrestata per aver cercato di rubare in un'auto in un parcheggio, una 24enne ha raccontato la tecnica che usava e che ha imparato su internet. Si tratta di nascondersi tra le auto nel parcheggio, aspettare che da una macchina appena arrivata scendano guidatore e passeggeri e, poco prima che il proprietario azioni il telecomando di chiusura delle portiere, aprirne una per poter poi entrare nella vettura quando i legittimi proprietari si sono allontanati. La giovane fermata è colombiana ed è stata arrestata dalla Squadra mobile il 16 agosto mentre cercava, con altri due complici che facevano da palo e che sono riusciti a fuggire, di mettere a segno un colpo nei dintorni di Palazzo di Giustizia a Milano, via Cesare Battisti per l'esattezza. "La tecnica che abbiamo usato si puo' trovare su internet", ha spiegato la 24enne, irregolarmente in Italia. Tecnica che lei stessa ha descritto nella sua disposizione: "Tentare di aprire una delle porte posteriori appena dopo che una persona avendo parcheggiato e' scesa e sta per chiudere con il telecomando. In questo modo quella porta rimane aperta ed e' possibile prendere le cose da dentro la macchina quando la persona si allontana". La donna, assieme ai due complici, aveva prima tentato inutilmente di aprire la portiera di un'auto appena arrivata. Poi aveva cercato di rubare dentro un'altra macchina, ma il colpo non e' andato a buon fine perche' in quel momento sono intervenuti gli agenti che si erano gia' accorti della presenza dei tre nel parcheggio. La donna quando è stata arrestata ha strattonato un poliziotto cercando anche di colpirlo con un pugno.