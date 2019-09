Milano, va in pensione Ilda Boccassini, pm dei processi al Cav



Ilda Boccassini, il pm di Milano che e' stata protagonista di alcuni dei processi che hanno coinvolto Silvio Berlusconi, dallo Sme all'Imi-Sir ,sino ai giudizi sul caso Ruby sta per lasciare. L'8 dicembre andra' in pensione per raggiunti limiti di eta' ma gia' la prossima settimana il plenum del Csm ne prendera' atto, approvando il provvedimento di collocamento a riposo a decorrere dal compimento dei 70 anni.



Boccassini è stata negli ultimi anni coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia e in passato e' stata tra i magistrati che si sono occupati delle stragi di Capaci e via D'Amelio.