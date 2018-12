Vacanze di Natale, i lombardi partono soprattutto per Capodanno

IMPRESE.LAVORO - Milano - Festività natalizie, tempo di vacanze. Si parte dopo Natale, soprattutto per Capodanno con prenotazioni in agenzia già fatte a ottobre o novembre: il trend è stabile o in leggero calo. Le mete dipendono molto dal budget: 300-400 euro a testa per chi sceglie le capitali europee o la montagna (in media si sta via 4 o 5 giorni) ma c’è anche chi si concede destinazioni a lungo raggio: Mar Rosso ma soprattutto Caraibi e Maldive, con una spesa intorno ai 2.500-3.000 euro e periodi di soggiorno più lunghi: dai 7 ai 15 giorni. Si parte soprattutto in coppia per una vacanza distensiva ma anche in famiglia per le mete a corto raggio. È il quadro delle partenze per le vacanze natalizie tracciato da agenzie di viaggio e operatori sentiti dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Sono quasi 2 mila le imprese attive nel settore in Lombardia su 12 mila in Italia. La Lombardia pesa il 16,3% del totale nazionale e occupa quasi 9 mila addetti su circa 38 mila in Italia (22,5% del totale). Milano è prima in regione e seconda, dopo Roma, a livello nazionale con 891 imprese (7,5% italiano) ma prima in Italia per numero di addetti (5.621) seguita da Roma, Torino, Napoli e Venezia. Dopo Milano, in Lombardia, vengono Brescia (238 imprese, ottava in Italia per numero di attività), Bergamo (183), Varese (143) e Monza Brianza (139).