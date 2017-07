Vacanze all'estero: Milano prima, seguono Roma e Torino



Sono stati circa 24 milioni i lombardi che nel 2016 si sono recati oltre confine, +1,4% in un anno, per una spesa di 6,3 miliardi di euro, in crescita del 2,9%. Quasi un miliardo di euro la spesa nei primi mesi del 2017.



Milano con oltre 2,3 miliardi di spesa nel 2016, +4,5%, è la prima provincia italiana per viaggi all’estero, tra vacanza e motivi di lavoro, pesando il 10,4%, seguita da Roma (2,2 miliardi, 9,9%), Torino (1,1 miliardi, 4,8%).



Tra le prime 15 province per spesa dei viaggiatori all’estero altre 5 lombarde: Varese al quarto posto con 985 milioni, Como settima (601 milioni), Brescia ottava (533), Bergamo decima (504), Monza e Brianza tredicesima (413). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Banca d’Italia 2017, 2016 e 2015. Le imprese di servizi turistici in Lombardia. Sono quasi 2.400 le imprese in Lombardia che si occupano di organizzare viaggi e di assistenza turistica, il 15,5% del totale italiano di settore. Milano è prima con 1.106 imprese, il 46,4% del totale regionale. Vengo