Milano, grande successo “vacanze in Lidoteca”

Durante le vacanze di Natale, nel periodo di chiusura delle scuole, hanno avuto grande successo le “vacanze in Lidoteca”, organizzate dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. Ormai da tre anni infatti, per venire incontro agli impegni lavorativi dei genitori, Milanosport mette a disposizione degli spazi dedicati ai più piccoli nella sua struttura al Lido di Milano (Piazzale Lotto 15) per intrattenere i bambini dai 5 ai 12 anni durante i periodi di vacanza. Questa attività continua a crescere in termine di partecipazione: sono stati circa un centinaio i bambini intrattenuti durante le vacanze natalizie. I bimbi sono stati seguiti dallo staff specializzato di ABC Sport – partner tecnico di Milanosport dal 2012 – durante tutto il corso delle giornate.

Non sono mancati come al solito momenti di divertimento e di creatività – con dei laboratori di pittura, scultura e decoupage, pensati apposta per loro – e con momenti dedicati invece ai compiti e allo studio. La struttura è attrezzata con giochi, sala video per vedere film, costruzioni e un tavolo da ping pong, ma compatibilmente con il clima i bambini possono sfruttare anche lo spazio esterno con i campi da calcetto e da basket, presenti al Lido.