Vaccinazioni: domani incontro di Assonidi con l'assessore Gallera

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Domani sabato 27 maggio in Confcommercio Milano (corso Venezia 47, sala Giuseppe Orlando), a partire dalle ore 9, Assonidi, l’Associazione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, organizza un incontro informativo e formativo sulle vaccinazioni pediatriche. L’appuntamento è rivolto a titolari, staff educativi e famiglie utenti delle strutture interessate. Apre i lavori Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia. Durante l'incontro il professor Gian Vincenzo Zuccotti, direttore della Clinica Pediatrica dell'Ospedale dei Bambini "V. Buzzi", dopo una breve introduzione sul tema, sarà a disposizione per rispondere a domande, quesiti e dubbi delle educatrici. Nella seconda parte della mattinata, poi, gli istruttori della Croce Rossa Italiana illustreranno ai presenti le manovre di disostruzione pediatrica: l'ostruzione delle vie aeree in età pediatrica è un evento abbastanza frequente e il rapido riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi. Per prevenire è necessario, dunque, essere informati e l’efficace applicazione di queste manovre è molto importante e può rivelarsi un salvavita. Da qui la stretta sinergia tra Assonidi e Croce Rossa Italiana per formare le educatrici degli asili nido e le famiglie dei bambini. Ai partecipanti all’incontro formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione conforme alle linee di Regione Lombardia in tema di aggiornamento professionale.