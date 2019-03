Vaccini, Comune di Milano: non risultano bimbi allontanati da nidi e materne

Al momento "non risultano al Comune di Milano casi di bambini allontanati da scuole dell'infanzia e asili nido" del circuito di sua competenza, perché non in regola con gli adempimenti burocratici sugli obblighi vaccinali previsti dalla legge Lorenzin. E' quanto riferiscono da Palazzo Marino, tirando le somme del primo giorno in cui, senza le carte richieste (le autocertificazioni dovevano essere sostituite dai certificati vaccinali), era previsto l'allontanamento dei piccoli allievi non in regola dalle strutture dedicate alla fascia 0-6 anni. Il 10 marzo era infatti il termine ultimo fissato dalla normativa.

Sempre da Palazzo Marino spiegano però che le famiglie che risultavano non aver ancora completato l'iter, con la consegna dei documenti richiesti per attestare l'effettiva immunizzazione dei piccoli di casa, "erano poche ed erano state contattate". Di recente, nel mese di febbraio, era stata la Regione Lombardia a diffondere dati in trend positivo sulle coperture vaccinali, spiegando che nel 2018 i numeri segnalavano fra i bimbi più piccoli una percentuale di vaccinati con l'esavalente pari al 95,3% e un incremento dello 0,2% rispetto al 2017 per questa iniezione scudo. Aumento che ha interessato anche le coperture di altre vaccinazioni: la prima dose contro morbillo, parotite e rosolia è stata per esempio somministrata al 94,9% dei bambini, pari a un punto percentuale in più rispetto all'anno precedente. Cresciuta anche la quota di vaccinati con la seconda dose di Mpr: dopo il compimento del sesto anno d'età i bambini coperti risultano in crescita dal 90,8 al 91,9%. Resta da capire se quest'anno saranno spiccate invece le sanzioni previste dalla legge per i ragazzi non in regola nelle fasce d'età della scuola dell'obbligo.