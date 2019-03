Vaccini, Gallera: togliere obbligo sarebbe un passo indietro

"Un decreto legge specifico per mantenere nelle scuole dell'infanzia i bambini non vaccinati sarebbe un autogol preoccupante in tema di immunità e di educazione alla prevenzione, e un passo indietro per la salute dei nostri figli". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando la proposta del vicepremier Matteo Salvini alla collega della Salute Giulia Grillo.

"In Lombardia abbiamo raggiunto risultati straordinari - sottolinea il titolare della sanità regionale - superando la soglia del 95% dei bambini vaccinati con il vaccino esavalente, garantendo una reale immunità di gregge. Abbiamo conseguito traguardi importanti - precisa - grazie al combinato disposto della legge in vigore sull'obbligo scolastico, a una campagna capillare di informazione sul ruolo strategico delle vaccinazioni che la Lombardia ha messo in atto insieme all'accompagnamento personalizzato delle famiglie in questo percorso".

"Non servono proposte di legge di retroguardia - conclude Gallera - perché esistono ambulatori specifici per approfondire i timori e i dubbi delle famiglie, e soprattutto c'è la possibilità di non vaccinare il bambino attraverso un semplice certificato rilasciato dal pediatra, nel momento in cui il quadro clinico del giovane assistito renda pericolosa la somministrazione".