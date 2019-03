Vaccini, va bene tollerare la stupidità. Ma per fortuna c'è un limite...

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta l'umanità. Nella simpatica provincia di Monza e Brianza una ragazza di 30 anni è stata seviziata tutta la notte da un 35enne fidanzato, egiziano. Che per divertirsi l'ha presa a botte con una bottiglia di vetro. Un padre e un figlio, italianissimi, hanno invece finto di essere un deputato e un senatore per entrare in un locale di Milano. Quando hanno detto loro di no, perché va bene tutto ma anche fingersi senatore non è una roba del tutto originale, hanno deciso bene di prendere a botte tutti. Intanto da Bergamo alla Calabria ci sono stati 19 arresti per 'ndrangheta. Che Paese magnifico che siamo. Ma c'è una buona notizia: chi non ha vaccinato il figlio non potrà mandarlo a scuola. E stop. Perché va bene tollerare la stupidità, ma c'è un limite a tutto.