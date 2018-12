Val Camonica, l'"Otzi lombardo": scheletro completo dell'Età del Ferro

E' già stato ribattezzato l' "Otzi lombardo": a Breno, in provincia di Brescia, è stato ritrovato lo scheletro completo di un uomo disteso, che potrebbe avere 3mila anni e risalire all'Età del Ferro. La scoperta è arrivata durante gli scavi del cantiere della nuova piazza Mercato e del parcheggio interrato: gli operai hanno trovato a quattro metri di profondità le ossa di uno scheletro. Un rinvenimento di eccezionale rilevanza archeologica, in grado di gettare nuova luce sulla storia della Val Camonica, già sito Unesco per l'arte rupestre. Nelle scorse settimane erano già stati trovati vari pezzi di muro, il selciato di una strada e altri reperti databili Età del Bronzo. Ora il reperto, dopo essere stato ripulito e catalogato, è stato trasferito nei laboratori della Soprintendenza archeologica per le analisi complete.