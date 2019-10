Vallazze26: il bene confiscato alla mafia diventa spazio ascolto per teenager

Benvenuti nella vostra casa! Con questo messaggio di accoglienza è stato inaugurato alla presenza dell'Assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti Vallazze26, un luogo di ascolto per teenager, ma anche di condivisione e incontro per le comunità educanti e il quartiere.

Il Comune di Milano ha assegnato questo bene confiscato alla mafia all’Associazione Cuore e Parole - impegnata dal 2004 in azioni di prevenzione e contrasto al disagio giovanile – per farne uno spazio di aggregazione e di promozione del volontariato.

“Siamo molto soddisfatti di questa inaugurazione – interviene l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - che sottolinea una nuova vittoria civile sull’illegalità della criminalità organizzata e rappresenta la restituzione a Milano e ai suoi abitanti di un altro pezzo di città che le era stato sottratto. I beni confiscati sono una risorsa preziosa per tutti, ed è di grande soddisfazione vederli tornare a vivere, riappropriandosi del loro ruolo di luoghi al servizio della comunità. Importante anche la nuova destinazione, che sono convinto possa essere davvero utile per i ragazzi, soprattutto del quartiere, e per le loro famiglie”.

“È stato un lungo processo – ha spiegato Ivano Zoppi, presidente di Cuore e Parole – ma siamo felici di dare vita a un nuovo progetto dedicato ai ragazzi. Il nostro obiettivo di educatori è stare loro accanto e promuovere, attraverso l’ascolto, quelle competenze di empatia e rispetto che sembrano talvolta un po’ sopite dietro gli schermi a luce blu dei loro smartphone. Quando parliamo con loro scopriamo la loro voglia di raccontarsi e impariamo a riconoscere che la prevenzione passa dalla nostra capacità di adulti responsabili”.

Vallazze26 sarà un polo di supporto educativo per scuole, oratori e reti di quartiere e avvierà dei percorsi mirati a consolidare nei ragazzi la motivazione per superare momenti critici e di fragilità e il desiderio di rendersi utili agli altri o alla città.

L’approccio al volontariato diventa così una sfida quotidiana per stimolare nei più giovani il sentimento di empatia e permettere loro di riconoscere e valorizzare i propri talenti.

Lo spazio resterà aperto nei giorni feriali per accogliere i bisogni dei minori, delle famiglie e degli educatori, nell’accezione più ampia del termine. È stato concepito per essere modulabile e adattabile a incontri individuali o di gruppo, presentazioni di libri, iniziative e appuntamenti dedicati agli adolescenti e a chi si occupa di loro ogni giorno.

Qui nasceranno progetti educativi e iniziative di volontariato per ragazzi. Qui le famiglie potranno trovare risposta ai dubbi sui campanelli di allarme del disagio, consigli sulla gestione delle fragilità, ma anche offrire a loro volta idee e suggerimenti per educare e sostenere i cittadini di domani.

Cuore e Parole Onlus è attiva dal 2004 nel contrasto e nella prevenzione del disagio giovanile con laboratori formativi, percorsi edu-creativi, iniziative artistiche e workshop studiati per le 3 fasce scolastiche, che in questi 15 anni di lavoro hanno coinvolto oltre 150.000 studenti con le loro famiglie e 13.000 scuole di tutta Italia con i loro docenti. Si impegna a prevenire forme di violenza e prevaricazione, bullismo e cyberbullismo, emarginazione e discriminazione, dipendenza da alcool, sostanze stupefacenti e tecnologie, gioco d’azzardo, disturbi alimentari, dispersione scolastica, promuovendo inoltre il rispetto delle regole, dell’etica e della legalità, le scelte consapevoli e responsabili per il benessere psicofisico e digitale, il valore della condivisione e della cittadinanza attiva, la valorizzazione delle differenze, l’esercizio della creatività e lo sviluppo dei talenti individuali.

Chiunque può essere parte di questo ambizioso progetto e offrire il proprio contributo con un bonifico bancario: IT88X0306909606100000000510 Causale: Donazione a Cuore e Parole Onlus. Oppure aderendo alla campagna di raccolta fondi online, cercando “vallazze26” sul sito di Okpal https://www.okpal.com/vallazze26. Per parlare direttamente con gli educatori dell’Associazione, è possibile rivolgersi al 3240448110.