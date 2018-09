M5S, Alberti: “Annullare subito l’autostrada della Valtrompia"

Autostrada Valtrompia, Alberti: "Annullare subito i lavori"

“L’audizione di ANAS-SALC sul raccordo autostradale A4 - Valtrompia è stata insoddisfacente. Le nostre domande tecniche e di merito hanno ottenuto, al massimo, risposte vaghe e titubanti". A parlare, commentando l’audizione in Commissione regionale Territorio, è Ferdinando Alberti, deputato del Movimento 5 Stelle, che di fatto prova a mettere una pietra tombale sulle ambizioni del Gruppo Salini e sulla storia dell'autostrada della Valtrompia.

"Abbiamo chiesto le previsioni di traffico e i dati viabilistici aggiornati. ANAS ha ammesso di avere solo i dati di diciotto anni fa - prosegue Alberti - Quelli aggiornati se li farà trasmettere da SALC e dagli industriali bresciani". Per questi motivi, il deputato del M5S aggiunge: "Mi pare quantomeno azzardato realizzare un’opera al buio, mancano le condizioni minime per avviare il progetto. Ma non basta. SALC ha spiegato che la realizzazione dell’opera, con le normative attuali, è in perdita o a utile zero per le loro casse. L’azienda potrebbe accettare un rimborso per l’annullamento del progetto. Questa ipotesi va assolutamente approfondita, non possiamo permetterci di spendere 150-200 milioni di euro pubblici senza aver fatto preventivamente un serio lavoro sui costi e benefici di un’opera impattante come un’autostrada”.