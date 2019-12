Van De Sfroos, festeggia il compleanno coi fan al Teatro Dal Verme

L'11 maggio il cantautore e scrittore Davide Van De Sfroos festeggia il giorno del suo compleanno insieme ai fan e il pubblico che da sempre lo segue e lo sostiene con un concerto esclusivo al Teatro Dal Verme di Milano (Via San Giovanni sul Muro, 2 - ore 21.00). L'evento si concretizza come l'Anteprima Ufficiale Del Tour 2020 dell'artista lombardo. Le prevendite del concerto saranno disponibili dalle ore 10 di domani, martedì 3 dicembre, su circuito Ticketone.it e sul circuito interno del teatro. È disponibile in versione digitale, doppio cd e triplo vinile ''Quanti Nocc'' (MyNina/Artist First), il nuovo disco live del cantautore e scrittore, acquistabile anche in edizione limitata autografata su www.musicfirst.it. Il disco è entrato direttamente nella Top10 della classica dei vinili più venduti della settimana (dati diffusi da Fimi/Gfk Italia). ''Quanti Nocc'' è una raccolta dei più bei brani di Davide Van De Sfroos rivisitati e riarrangiati presentati durante il tour teatrale ''Tour De Nocc'' e il tour estivo ''Van Tour'', concerti che hanno riscontrato un incredibile successo di pubblico e di critica. Il disco live è lo specchio fedele del ritorno sul palco dell'artista, un intenso anno di concerti e viaggi ricchi di emozioni che ha reso ancora più forte il legame con il suo pubblico.