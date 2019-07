Vandalizzata panchina dedicata a donne deportate e mai tornate da Ravensbruck

"Grave sfregio alla Memoria delle donne deportate e non più tornate dal lager femminile di Ravensbruck. Nel pomeriggio di oggi è stato compiuto un grave oltraggio alla Memoria delle tantissime donne deportate e non più tornate dal terribile lager nazista di Ravensbruck. E' stata deturpata la panchina, proprio di fronte alla Casa della Memoria, dedicata alle donne deportate a Ravensbruck. A Ravensbrück furono immatricolate 125.000 donne delle quali circa 95.000 persero la vita. Mille furono le italiane, tra le quali ricordiamo Maria Arata Massariello, docente del Liceo Carducci, antifascista, arrestata il 4 luglio del 1944 e tradotta prima nel lager di Bolzano e poi a Ravensbruck. Maria Arata riuscì a fare ritorno da quel luogo infernale. A Ravensbrück nacquero 870 bambini, ma solo pochissimi ebbero la ventura di sopravvivere. Altri bambini, entrati nel Lager con le loro madri, non resistettero agli stenti, alla denutrizione, al clima. Il personale di sorveglianza di Ravensbrück era formato da speciali reparti femminili delle SS che si sono prodigati per rendere impossibile la vita delle deportate. Nell'esprimere la nostra profonda indignazione, chiediamo alle pubbliche autorità di fare tutto il possibile per individuare i responsabili di questo ignobile atto", ha scritto ieri sulla pagina FB di Anpi Provinciale di Milano, Roberto Cenati a capo dell'associazione. Lo stesso Cenati fa poi sapere che la panchina verrà ridipinta sabato 6 luglio alle 10, dall'associazione Elica Rossa, che aveva inizialmente dipinto la panchina in occasione del 27 gennaio 2019.