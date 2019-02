Vanity Fair Cinema: tutti i film candidati all'Oscar all'Odeon di Milano

Dopo il grande successo dell’anno scorso, che ha visto oltre 2500 spettatori, Vanity Fair, in collaborazione con Sky Cinema Oscar (dal 15 febbraio al 3 marzo sul canale 304 di Sky), annuncia la quinta edizione della maratona cinematografica dedicata ai leggendari Academy Awards.

Il 23 e il 24 febbraio, presso The Space Cinema Odeon di Milano - in via Santa Radegonda 8 - il pubblico potrà infatti vedere gratuitamente, in versione originale sottotitolata, le 8 pellicole candidate all’Oscar nella categoria “Miglior Film".

Per prenotare il proprio posto basta registrarsi sul sito (link QUI) e iscriversi alla proiezione che si desidera vedere. In alternativa sarà possibile ritirare i biglietti direttamente al cinema presso l’apposito ingresso riservato a Vanity Fair.

PROGRAMMA DI SABATO 23 FEBBRAIO

11:30 - Black Panther (134’)

14:45 - Bohemian Rhapsody (130’)

17:50 - Green Book (130’)

21:00 - Roma (135’)

PROGRAMMA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO

11:30 - Vice (132’)

14:45 - BlackKklansman (135’)

18:00 - La favorita (119’)

21:00 - A Star is Born (136’)