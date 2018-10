Vanity Fair Stories: evento il 24 e 25 novembre all'Anteo di Milano

Vanity Fair Italia annuncia il suo primo grande evento: Vanity Fair Stories. Il Festival si terrà il 24 e 25 novembre all’Anteo Palazzo del Cinema - via Milazzo 9, Milano - per una due giorni aperta ai propri lettori ricca di ospiti nazionali e internazionali.

Vanity Fair Stories combina la vocazione al racconto che eè anima del brand e la sua attenzione per i nuovi linguaggi che lo storytelling continuamente abbraccia: Stories infatti prende proprio ispirazione dal format di Instagram che ha riscosso un incredibile successo negli ultimi tempi. Sul palco del VFS si alterneranno attrici, attori, registi, sceneggiatori, cantanti, scrittori nazionali e internazionali che si racconteranno e racconteranno con la propria voce storie personali ed eccezionali. Ampio spazio sarà anche dedicato ad anteprime di serieTV e proiezioni di film alla presenza di cast e registi. Non potrà mancare la musica che sarà indiscussa protagonista grazie alla presenza di artisti che si esibiranno per i lettori di Vanity Fair. Oltre ad ascoltare sarà possibile anche mettersi in gioco partecipando a workshop su sceneggiatura per cinema e TV, web series, produzione, social media, fotografia… per una due giorni senza precedenti interamente gratuita.

Tantissimi gli ospiti, tra cui la star internazionale Mika, l’attore Alessandro Borghi, l’attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, lo scrittore Peter Cameron, l’attrice Cristiana Capotondi, il regista e sceneggiatore Saverio Costanzo, l’attore e il regista Marco D’Amore, il gruppo trap Dark Polo Gang, il rapper Fedez, lo showman Rosario Fiorello, il regista, sceneggiatore e scrittore Paolo Genovese, l’attore Marco Giallini, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Terry Gilliam, la regista e attrice Valeria Golino, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Luca Guadagnino, l’attrice Miriam Leone, il leader dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso, lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, l’attrice Alba Rohrwacher, il regista e attore Kim Rossi Stuart, il regista Stefano Sollima, lo scrittore e regista premio Oscar Paolo Sorrentino, gli youtuber The Jackal, la regista e sceneggiatrice Maria Sole Tognazzi, il regista, attore e sceneggiatore Carlo Verdone, lo sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Paolo Virzì, il conduttore, scrittore e sceneggiatore Fabio Volo.

Tre sale dedicate: una agli incontri, una alle proiezioni e una ai workshop. Sabato 24 novembre dalle 10:00 alle 18:30, domenica invece dalle 10:00 alle 23:00, per dare spazio a una serata musicale in acustico con ospiti d’eccezione, sempre a ingresso gratuito.