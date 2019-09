Varese, 46enne muore annegato nel lago di Monate

E' morto annegato nel lago di Monate, nel Varesotto. L'allarme poco prima delle 21 di domenica a Comabbio in localita' "Spiaggia del prete". La vittima un uomo di 46 anni di nazionalita' peruviana, sul lago in compagnia di alcuni amici e della compagna. Dopo essere entrato in acqua per un bagno non e' piu' tornato a riva. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, l'ambulanza con l'elisoccorso dall'ospedale Sant'Anna di Como e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Gallarate. Le ricerche sono durate circa un'ora. I vigili del fuoco, provenienti dalle sedi di Ispra e Varese, hanno recuperato il corpo solo in tarda serata.