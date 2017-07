Varese, a fuoco appartamento: "colpa" della batteria cellulare in carica



Il surriscaldamento della batteria di un cellulare, messo in carica per la notte, ha provocato l'incendio in un appartamento di Castellanza, in provincia di Varese. L'allarme è stato dato dallo stesso proprietario di casa, un o studente di 23 anni, svegliato dalle fiamme che si stavano propagando per casa.



Tutte le dieci famiglie residenti nello stabile sono state evacuate a scopo precauzionale, fin quando l'incendio non è stato domato dai vigili del fuoco.