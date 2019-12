Varese, "atterra" con l'auto sul tetto di una casa 38enne illeso

Un'automobile sul tetto di una casa: è questo l'esito finale di un incidente dalla dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine, avvenuto ieri sera a Varese in via Quintino Sella. L'automezzo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscito di strada precipitando per diversi metri sino all'atterraggio sulla sommità di una abitazione sottostante, dove si è fermato in precario equilibrio. Sul posto i vigili del fuoco, il 38enne alla guida è uscito miracolosamente illeso