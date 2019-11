Varese, cittadinanza onoraria a Segre, estrema destra protesta

Secondo quanti riportato dall'ANSA, la 'Comunita' dei Dodici Raggi', gruppo di estrema destra di Varese, ha attaccato la Polizia di Stato e soprattutto il vicequestore di Varese, per non aver permesso ad alcuni militanti (in sovrannumero rispetto a quello consentito) di entrare lunedi' scorso nella sala consiliare durante l'ultimo consiglio comunale, dove e' passata una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre.

"Ci siamo recati a Palazzo Estense per assistere alla votazione pubblica del consiglio comunale, dove, da li' a poco, avremmo visto materializzarsi l'innaturale equiparazione fra la senatrice a vita Lilliana Segre e S.E. Benito Mussolini, elevandola a Cittadina Onoraria della nostra citta'", scrive il presidente dei D.o.ra sul loro sito, "il nostro secondo tentato ingresso in pochi mesi ai famosi luoghi comunali aperti al pubblico ma evidentemente inaccessibili a Do.Ra - prosegue la nota del gruppo - ricevo la telefonata del Vicequestore Vicario che (...) mi chiede informazioni varie". Il presidente della comunita' scrive di aver dichiarato che i militanti non avevano "alcun intento sedizioso". Poi la nota prosegue accusando il Vicequestore di aver messo in pericolo gli agenti della Digos e quattro carabinieri "nell'intento di provocare uno scontro fisico nel quale" - specifica - "avremmo avuto facilmente la meglio", e di averlo insultato. "Essere insultati da uno statale - continua l'invettiva - al quale gettiamo ai piedi uno 'stropicciato stipendio' non mi va e cosi' gli ricordo, che all'arroganza e all'abuso di potere si puo', a volte, rispondere con la violenza". Infine, due militanti del D.o.ra hanno avuto accesso all'aula, scortati, cosa che al presidente dell'associazione di estremisti e' parsa "una proposta che ha il sapore del compromesso, pane dei mediocri". "Massima solidarieta' alle forze dell'ordine di Varese, in particolare al vice questore vicario e alla Giunta e al Consiglio comunale della citta' e' stata espressa dal consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, che ha definito l'accaduto un insieme di "vergognose intimidazioni del gruppo neonazista Dora".