Crolla tetto in scuola elementare Varesotto, 4 bimbi feriti lievi

Parte del soffitto di un'aula di una scuola elementare di Busto Arsizio, nel Varesotto, e' crollato, questa mattina, mentre all'interno c'erano gli alunni. Quattro bambini sono rimasti lievemente feriti. Tre di questi sono tornati a casa con i genitori, uno invece e' stato accompagnato in ospedale per essere medicato per lievi ferite.